Blomsterpiger undgår at blive ramt af sparekniven

SØNDERBORG: Mens politikere og forvaltningsansatte i disse budgetlægningstider gennemgår talkolonnerne med tættekam for at se, om der er nogle millioner at spare hist og pist, så slipper de kommunale blomsterpiger og blomsterkummer for at blive ramt af sparekataloget.

Teknik- og miljøudvalgets syv medlemmer besluttede på sit seneste møde at tage besparelse på sommerblomster ud af en aktuel effektiviseringsplan. Samlet blev mindre vedligeholdelses-, oprydnings- og rengøringsopgaver for 660.000 kroner undtaget fra forslag om besparelser på flere millioner kroner.

- Vi skal selvfølgelig sørge for, økonomien er i balance, ellers ender det galt. Jeg er kendt for at stramme op på økonomien og hente penge der, hvor det er nødvendigt, men lige med sommerblomsterne i kummerne rundt om i kommunen vælger vi at lade være med at spare. Vi får så meget ros for de smukke blomster. De er pæne og farverige og pynter gevaldigt i gadebilledet, lyder det standfast fra teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten, der går i brechen for smukke sommerblomster i gadebilledet.