Blomster i grøftekanten gør alle glade

Der kan vælges mellem tre blandinger

Landmændene kan vælge mellem tre blandinger - opstartsgebyr for alle blandinger: 1.450 kr.



For hver påbegyndt 100 meter inklusiv frø betales desuden:



Blomsterblanding, konventionel - 385 kroner:



En smuk blomstermark med lang blomstringstid. Blandingen indeholder bl.a. morgenfrue, brudeslør og mølleblomst.



Bi-venlig blomstermark, økologisk - 550 kroner:



En flot økologisk blanding til glæde for både bier og forbipasserende. Blandingen indeholder bl.a. boghvede, kornblomst og honningurt.



Pollen og nektarblanding, konventionel - 275 kroner:



Her kan der skabes en fest for bier og andre nyttedyr med denne pollen og nektarblanding. Blandingen indeholder bl.a. jomfru i det grønne, stolt kavaler og solsikke.