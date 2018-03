Blogger besøger Borgen og skaber røre på Facebook

På Facebook har besøget trukket meget opmærksomhed. 290 kommentarer og flere delinger. Nogle er positive og glæder sig til at møde idolet, mens andre 'ved, at de ikke skal handle i Borgen den dag'.

Hun er kendt som en af Danmarks største bloggere med mange fans. Men hun er også kendt for at tiltrække holdninger i alle former og afskygninger på grund af de ting, hun fortæller om sig selv og sit liv.

Fie Laursen blev først kendt, da hun var med i et indslag om mobning på TV2. Hun har siden delt mere sin tid som mobbeoffer, blandt andet på DR1 i Aftenshowet. Det skabte røre, da flere beskyldte hende for, at hun tidligere selv havde mobbet andre. Efterfølgende fik hun gang i sin blog, hvor hun snart fik massevis af læsere og flere sponsorere. På bloggen deler Fie Laursen alt fra sit liv til det outfit, hun har på den pågældende dag. Bloggen blev snart meget kendt for de vilde historier, som Fie Laursen lagde op, blandt andet at hun var inviteret til Canada af rapperen Drake. I maj 2016 afslørede hun dog, at flere af historierne ikke var sande. Fie Laursen skabte igen kontrovers, da hun fortalte åbent om sin sugardaddy (en mand, der betaler ofte yngre kvinder for selskab. Det involverer typisk også gaver og dyre middage, og sommetider betaling i en fysisk form). Siden har hun været med i flere reality-programmer, herunder Paradise Hotel og Divaer i Junglen. Hun har også udgivet to sange, hvoraf sangen 'Justin' blev streamet over 4,5 millioner gange på mindre end fire måneder. I dag har hendes blog 1,2 månedlige visninger, og 132.825 abonnerer på hendes YouTube-kanal.

Ikke tilfreds

En af dem, der har kommenteret på besøget af kendis-bloggeren, er Maria Frost Andresen. Hun er selv forælder og synes ikke, at Fie Laursen er et godt forbillede for sin datter eller andre unge mennesker.

- Jeg synes, at Fie Laursens etik og moral er helt forkert i forhold til vores samfund. For hende handler det om at være kendt, og så betyder det mindre, hvad hun er kendt for. Det kan man se i hendes video om hvor "normalt" sugardating er, som om det er noget alle unge burde gøre, når sugardating bare er et andet ord for prostitution - og det bryder jeg mig slet ikke om, siger Maria Frost Andresen.

Hun synes, at Borgen skulle have gået i en anden retning og tænkt mere over de signaler, det sender. I stedet for Fie Laursen kunne man have inviteret Mika og Tobias, der har lavet det virale YouTube-hit "Ikke mere mælk".

- Jeg synes, at vi generelt i samfundet skal højne standarden for gode rollemodeller, og hvem vi giver opmærksomhed, så det ikke længere kun handler om at blive kendt og fremstille sig selv på måder, der ikke nødvendigvis er gode for nogen, og der har medierne og det offentlige rum også et kæmpe ansvar, siger Maria Frost Andresen.