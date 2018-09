Bliv brandmand i Bro

AUGUSTENBORG: Det frivillige brandværn i Augustenborg-Bro holder åbent hus lørdag 15. september klokken 11-14 på stationen Langgade 22, 6440 Augustenborg. Det sker for at få mænd og kvinder til at melde sig som frivillige brandmænd. Fire ud af fem i de danske beredskaber er deltids eller frivillige brandfolk. De må smide hammeren, forlade familiemiddagen eller løbe fra computeren, når alarmen går. Augustenborg-Bro brandværn har omkring 45 udkald om året. Den teoretiske undervisning foregår i Sønderborg. Herefter forpligter man sig til at deltage i 12 årlige øvelser af to timers varighed for at holde viden og udrykningsform ved lige. Uddannelsen berettiger til at gå videre i systemet og blive røgdykker, holdleder eller instruktør, hvis nogen har lyst til det. Man lærer samarbejde, førstehjælp, håndtering af stressede situationer og handlekraft. Der er et stort socialt sammenhold i brandværnet. Man skal kunne være på stationen fem minutter efter alarmen. Se blivbrandmandnu.dk