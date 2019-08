Blev ramt af spritbilist: Borgere arrangerer mindeoptog for trafikdræbt kvinde

Skovby: Lørdag aften annoncerede borgere fra Skovby via Facebook, at de arrangerer et mindeoptog for den 47-årige Laila Fangel, som torsdag aften blev dræbt ved en trafikulykke på Nedervej på Sydals.

Her kom Laila Fangel cyklende, da hun blev ramt af en bil, ført af en herboende rumæner. Hun blev dræbt på stedet. En efterfølgende pustetest viste, at bilisten var påvirket af alkohol, idet han havde en promille på 1,24. I grundlovsforhør dagen efter forklarede han, at han havde drukket fire-fem øl.

Han er tidligere blevet frakendt kørekortet på grund af spirituskørsel.

Bag mindetoget står to lokale kvinder, Sanne og Louise, som JydskeVestkysten ikke kender efternavnet på. På Facebook skriver de:

-Vi er SÅ dybt berørte over den tragiske måde, hun er taget fra os på, og det ved vi rigtig mange er. I sådan en situation har man brug for at stå sammen, for at få talt og allervigtigst for at støtte op om familien.

De har derfor fået Daglig Brugsen i Skovby til at skaffe 400 gravlys hjem, som deltagere i mindeoptoget opfordres til at tage med. Lysene skal placeres enten ved Lailas Fangels hjem eller ved ulykkestedet.

Også fakler og blomster opfordres folk til at tage med. Foreløbig har 166 personer tilkendegivet via Facebook, at de deltager. Mindeoptoget udgår fra brugsen i Skovby kl. 18.30. Ifølge arrangørerne er Laila Fangels familie orienteret herom, ligesom de bifalder initiativet.