Blans har skaffet penge nok til ny købmand

Blans: Søndag var en helt særlig dag i Blans. Her kunne initiativgruppen bag genåbningen af byens købmand glæde sig over, at målet om mindst en halv million kroner til formålet var i hus.

- Det er helt vildt fantastisk. Hele byen har armene oppe. Hold da op et sammenhold, siger en glad Mads Petersen.

150 husstande i Blans har købt et eller flere af andelsbeviser af 2.500 kroner stykker. Penge der skal finansiere etableringen af en andelsejet butik.

- Det er ret godt, når man tænker på at der er lige over 200 husstande i Blans. Det viser, at det ikke kun er os i initiativgruppen men hele byen, der synes, det er en god idé at bvare købmandsbutikken, siger Mads Petersen.

Siden begyndelsen af juni har Let-Køb i Blans været lukket efter, at købmanden kom alvorligt til skade efter et fald ned af en trappe. Han er i bedring, men man forventer ikke at se ham tilbage i butikken.

Planen er, at butikken genåbner slut november/start december. Forinden skal den renoveres, så den lever op til standarden i dag.