Blans: Genåbningen af købmandsbutikken i Blans er kommet et par skridt nærmere en virkeliggørelse. Initiativgruppen har fundet en person til at drive forretningen.

- Vi har købmanden 100 procent på plads, men navnet må vi vente lidt med at offentliggøre. Det er noget med personens nuværende arbejde at gøre, siger Mads Petersen.

Siden begyndelsen af juni har Let-Køb i Blans været lukket efter, at købmanden kom alvorligt til skade efter et fald ned af en trappe. Man forventer ikke, at han kommer tilbage til butikken.

Planen er at genåbne butikken i slutningen af november eller starten af december. Forinden skal den renoveres, så den lever op til standarden i dag. Butikslokalet ejes af den gamle købmand.

- Vi har fundet en ny købmand, der kender branchen, har masser af ideer og brænder for det. Det er mega fedt, siger Mads Petersen.

Han glæder sig også over, at der er indsamlet flere penge end håbet. Da muligheden for at tegne andelsbeviser i den ny butik lukkede lørdag var der kommet 540.000 kroner ind - 40.000 mere end målet.

- Det er helt vildt fantastisk. Det giver os mere frihed og muligheder fremadrettet.