Blæsten tog fredet hus i Ketting

Sådan ser Smedegade 21 i Ketting ud efter nytårets storm, og det skønnes til ikke at stå til at redde, og dets kulturarvsmæssige og historiske værdi berettiger heller ikke til at investere store summer i at gøre det.Foto: Timo Battefeld

Affredning: Det fredede hus Smedegade 21 er kommet et stykke nærmere sit endeligt, da stormen tog en sidste og afgørende bid af det nytåret over, og det anses ikke for at være værd at redde.

KETTING: Det fredede hus Smedegade 21 i Ketting er blæst væk nytåret over. Vejen har været afspærret af politiet på grund af fare for, forbipasserende blev ramt af løsrevne bygningsdele. Huset står til affredning, og det bliver med overvejende sandsynlighed givet. - Høringsfristen udløb 19. december. Der er en periode på højst tre måneder, hvor slots- og kulturstyrelsen vurderer affredningen og træffer en beslutning. Det er tydeligt, at huset er i fremadskridende forfald. Vi kører ikke den store kanon i stilling og forlanger omfattende sikringsarbejde, hvis fredningsværdierne er meget beskedne f.eks. som følge af indvendige ombygninger, siger Vibe Ødegaard fra slots- og kulturstyrelsen. Hun understreger dog, at beslutningen om en eventuel ophævelse af fredningen ikke er truffet endnu. - Den beror på en samlet vurdering af fredningsværdierne, siger hun. Husets tilstand trækker i den gale retning. Forfaldet accelererer påpeger hun, så umiddelbart ser beslutningen ud til at have taget sig selv.

Fakta Slots- og Kulturstyrelsen kan ophæve en bygningsfredning, hvis bygningens fredningsværdier er gået tabt eller ikke længere kan opretholdes. Slots- og kulturstyrelsen har i 2010-16 gennemgået landets fredede bygninger for at vurdere og beskrive deres fredningsværdier, og i den forbindelse er ca. 7% af fredningerne indstillet til ophævelse, blandt andet Smedegade 21 i Ketting. Desuden tager styrelsen stilling til ansøgninger om affredning fra ejere af fredede bygninger. Inden Slots- og kulturstyrelsen træffer beslutning om affredning, skal der gennemføres en længere procedure, der blandt andet indbefatter offentlig høring. Man kan desuden klage til kulturministeren over styrelsens beslutning. Et affredet hus overgår til kommunens ansvarsområde.

Forundring Formand for menighedsrådet i Ketting Poul Steffen Dam er forundret over, affredningen ser ud til at være nært forestående. Han har i årevis fulgt en sag om Kirkevænget 5, som er nabobygningen til menighedshuset. Her blev tømrer Johnny Becks grund på kulturstyrelsens foranledning invaderet at håndværkere, der mod ejerens vilje satte et fredet hus i stand for et millionbeløb. Det er endnu ikke afklaret, hvem der kommer til at betale for den bekostelige istandsættelse. Kulturstyrelsen har lagt pengene ud. - Der er mere miljø at bevare på Smedegade end på Kirkevænget. Der ligger tre fredede huse på Smedegade, men huset der er åbenbart i fremskredent forfald, som Johnnys hus også var, men nummer 21 faldt åbenbart i bogstaveligste forstand sammen om ørerne på ejeren, siger Poul Steffen Dam.