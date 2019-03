Blackie er den perfekte besøgsven

Blackie vejede hverken for meget eller for lidt. Trods sin alder var den sund og i god form, konstaterede dyrlæge Pia Andersen. Foto: Claus Thorsted

Fredag holdt TrygFonden optagelsesprøve for nye besøgshunde til plejehjem. Blackie og dens ejer bestod og ser frem til at komme i gang.

Sønderborg: Blackie har prøvet det før. Hans ejer har arbejdet på et plejehjem. Så da han og Jinnie Friis Evald ankommer til Dybbøl Plejecenter, er han næsten på hjemmebane. Blackie snuser venligt til de andre hunde og opsøger af sig selv mange af de mennesker, som myldrer forbi. Hunden har sin egen måde at invitere til en samtale på: Den putter sig ind mod ens ben, som ville den sige: Klap mig gerne. Den 11 år gamle Shetland Shepdog er en af 37 hunde, som fredag er tilmeldt optagelsesprøve hos Trygfonden. Fonden har en besøgshundetjeneste, som formidler kontakt mellem hunde og beboere på plejehjem og andre institutioner. Først bliver hundene set af dyrlæge Pia Andersen fra Skovshoved Dyreklinik. Hun tjekker, at de ikke lider af sygdom, der kan smitte mennesker og kigger efter tegn på f. eks slidgigt, dårlige hofter eller rygproblemer: - For sådan en hund kan det gøre ondt at blive klappet eller løftet. De færreste vil dog snappe ud efter den, der klapper, men det at komme på besøg skal jo også være en fornøjelse for hunden, understreger dyrlægen. Dagen før til optagelsesprøve i Aarhus har hun måtte kasserer flere hunde, men fredag formiddag efter, at de første 10 hunde har passeret briksen, konstaterer hun, at de sønderjyske firbenede stortrives. En enkelt hundeejer får dog at vide, at hun skal holde igen med foderet. - Din hund er for tyk, forklarer dyrlægen. - Det er bare pels, mener ejeren. - Nej. Og det er vigtigt, at du gør noget ved det. Ellers vil hunden får problemer med knæene, lyder svaret.

Besøgshunde TrygFonden har et korps på knap 700 besøgshunde fordelt over hele landet. Knap 800 plejehjem og plejeboliger for voksne udviklingshæmmede er tilknyttet ordningen, der formidler kontakt til de enkelte hunde og deres ejere via hjemmesiden besøgshunde.dk.Fredag eftermiddag på Dybbøl Plejecenter havde 15 ud af 22 hunde bestået, men der stod stadig hundeejere i kø for at få deres hund vurderet.

Braget fra kagedåsen Hos Blackie er det udelukkende tyk og blød pels, der fylder. Han går gennem dyrlægetjekket uden anmærkninger og videre til adfærdskonsulenten Irene Jarnved. Hun indleder med at tage hunden på skødet, siddende i kørestol. Senere springer hun op, slår ud med armene og tramper i gulvet og griber ud efter et gangstativ. Blackie synes tryg ved det hele. Heller ikke krykken, som Irene Jarnved taber med vilje, skræmmer hunden. Tværtimod løber han hen og snuser til den. Da Irene Jarnved griber en kagedåse, er det helt tydeligt, at hunden forbinder sådan en med noget godt. Men så smider adfærdskonsulenten dåsen på gulvet, og der lyder et højt brag. Blackie bliver forskrækket og springer tilbage. Sekunder efter løber han dog frem igen for at tjekke, om der er faldet godbidder ud. Efter en time og endnu en samtale med projektets chef Galina Plesner er Blackie og hans ejer godkendt. - Jeg tænker, at vi vil afsted en gang hver 14. dage, gerne til plejehjem her i kommunen, fortæller Jinnie Friis Evald, der bor i Sønderborg og arbejder om aftenen, så hun har tid til at besøge plejehjem om dagen.

Vækker minder Ifølge dyrlægen Pia Andersen er der brug for besøgshunde i alle størrelser. De store er i praktisk klappehøjde for kørestolsbrugere, mens de små er bedre for dem, der vil kramme. Dybbøl Plejecenter vil rigtig gerne have besøg af Blackie. - Vi har i forvejen en stor besøgshund. Men vi mangler faktisk lige sådan en som Blackie, der kan komme op på skødet, forklarer plejehjemsleder Maria Ingvorsen. - Rigtig mange beboere er glade for hunde. Mange har selv haft hund, og det vækker minder, når der kommer en hund forbi, forklarer hun. - Åh, hvor er du sød, lyder det da også igen og igen. Adskillige beboere på plejehjemmet runder lokalerne for at klappe og følge med i optagelsesprøven. - Ja, jeg burde ikke. For jeg er allergisk over for hundehår. Men jeg kan bare ikke lade være, siger en, der går fra hund til hund og mindes de dejlige schæfere, som hun og hendes mand tidligere havde. Blackie er ved at være mættet af indtryk. Men han hilser stadig med stor energi på alle, der vil snakke. Om de er på hjul, to eller fire ben, er han lige logrende.

