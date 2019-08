Bjørnemosen vil bevare grøn kile til dyr og mennesker

ULKEBØL: En sjælden grøn plet ved Bjørnemosen forbinder Krogvejen med Ulkebøldam. Det er ikke tilfældigt, den hedder Bjørnemosen. Den grønne kile er ret fugtig. Den er i kommuneplanen udlagt til nyt boligområde med seks huse bygget af Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning, der ejer grunden. Naboer er grundigt utilfredse med byggeplanerne.

- Her har været en nabohøring, hvor vi mødtes på marken. Der blev bygget nye huse på Spurvevænget ved siden af for 20 år siden. Der er så fugtigt, at det sidste hus blev opført på sand gravet mange meter ned i jorden. Svaner med unger og andre fugle benytter stien fra Augustenborg Fjord til Ulkebøldam. Vi er blevet lovet en sti, der langsomt er forsvundet ud af lokalplanen. Nu er kilen udlagt til bebyggelse. Det harmonerer ikke med intentionerne om at passe på naturen, siger 37-årige Stine Petersen fra Ulkebøl Plæneklipper Service over for.

Hun og andre naboer gør indsigelse mod ændringerne i kommuneplanen, der er i høring til midt i september.

- Vi har været igennem det hele en gang før. Den grønne kile var oprindeligt skrevet ind i kommuneplanen. Mange mennesker går tur og lufter hund i området. Stien er tænkt som et skel mellem det gamle og det ny Ulkebøl. Kommunen har nedlagt forbud mod at rive et gammelt hus på Ulkebøldam ned, fordi den vil bevare den gamle byggemasse. Det harmonerer ikke med at ville gøre det af med et grønt område på grund af seks huse, lyder kritikken fra Stine Petersen.