Ballebro: Tirsdag formiddag gennemgik repræsentanter fra Søfartsstyrelsen færgen Bitten, som natten til søndag blev udsat for hærværk.

Færgens styrehus blev blandt andet oversprøjtet med pulver, der satte sig i automatik og navigationsudstyr.

Men da en prøvesejlads viste, at mekanikken ikke har lidt skade af hærværket, fik Bitten lov igen at sejle. Det skete dog først, da seks stjålne nødraketter var blevet erstattet, smadrede lamper og døre var repareret og redningskransen havde fået nyt tovværk.

Tyvene stjal tovet for at fire en person ned fra rælingen øverst ved styrehuset. Hængende langs skibets side knuste vedkommende fire ruder og slap på den måde ind til personalets opholdsrum, hvorfra der blev stjålet varmt undertøj og en pung med et mindre beløb.

Et krav før sejladsen kunne genoptages var, at de fire knuste ruder blev dækket af stålplader. Da det var sket, lagde Bitten fra kaj kl. 15.15, og afgangene følger nu normal sejlplan.

Færgen Bitten sejler mellem Ballebro og Hardeshøj på Nordals.