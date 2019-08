Sønderborg: Det tyske mindretal, Bund Deutscher Nordschleswiger, vil forbedre fortællingen af 100 års udvikling i grænselandet set gennem mindretallets øjne. Det sker i dag på mindretallets museum i Sønderborg, Deutsches Museum Nordschleswig på Rønhaveplads. Derfor skal der både bygges nyt og den eksisterende bygning på Rønhaveplads skal renoveres. Det er et projekt til omkring 30 millioner kroner, som Bitten & Mads Clausens Fond har valgt at støtte med fire millioner kroner.

Mangler stadig penge

Hos det tyske mindretal glæder formand Hinrich Jürgensen sig over støtten.

- Vi er meget taknemmelige over den store sum, og det er klart, at vi håber, det kan være medvirkende til, at andre fonde bliver interesserede i at støtte vores projekt. Det er et fantastisk projekt, hvor vi renoverer en af de gamle bygninger i Sønderborg og får den tilbage i oprindelig stand, siger Hinrich Jürgensen.

I løbet af sommeren er en bygning fra 1960'erne blevet revet ned. Her skal der bygges nyt, og hovedbygningen, som er det tidligere bryggeri Petersens administrationsbygning, skal renoveres. Det samlede projekt løber op i omkring 30 millioner, og projektet har fået støtte fra blandt andet Folketinget på fem millioner kroner, 7,5 millioner fra den tyske regering samt knap 2,3 millioner fra delstaten Slesvig-Holsten.

- Nu kan vi komme i gang med de midler, vi har nu, så tidsplanen med indvielse i 2020 holder. Vi har stadig ikke de 30 millioner, men vi kan skære i projektet, hvis vi ikke når i mål. Vi laver et museum med vores vinkel på 100 år med mindretal, som falder godt i tråd med fortællingerne på Dybbøl og Sønderborg Slot. Det er godt for turismen, og vi er meget glade for, at det lykkes, siger Hinrich Jürgensen.