Bitten & Mads Clausens Fond skænker Eliasson-værk til havnen

På pladsen foran Hotel Alsik kommer et værk af kunstneren Olafur Elisasson til at stå. Bitten & Mads Clausens Fond har købt værket for et ikke offentliggjort beløb.

- Vi har valgt ham, fordi han allerede har bevist kvaliteten af sine værker med andre kunstinstallationer i Sønderborg. Lokalt er han nok mest kendt for udsmykningen af Alsions publikumsfoyer, hvor hans væg ved koncertsalen er med til at sætte fokus på den totale publikumsoplevelse, siger Peter Mads Clausen.

Sønderborg: I foråret 2019 åbner Hotel Alsik - og på pladsen foran hotellet vil et kunstværk af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson blive placeret. Pladsen hedder Bitten & Mads Clausens Plads, og værket er en gave til Sønderborg Kommune fra Bitten & Mads Clausens Fond. Værket er købt for et ikke offentliggjort beløb.

En leg for øjnene

Olafur Eliasson, fortæller om ideen med de seks ringe i en pressemeddelelse:

- Når man betragter ringe, er der ikke er noget punkt, hvor man kan stoppe op og hvile ens blik, og derfor aktiverer de synet og gør os mere opmærksomme på dets dynamiske kvalitet. Tidscirkler, som jeg har tegnet til pladsen foran Alsik-hotellet, giver vores øjne en mulighed for at lege - giver os en mulighed for at slippe vores sædvanlige målrettethed og i stedet opleve glæden ved at følge kunstværkets kurvede former.

Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, er beæret over fondens donation.

- Det er helt overvældende, at vi får et kunstværk i denne klasse i den nye bydel. Jeg glæder mig ved tanken om den opmærksomhed, kunstværket vil få. I kunstkredse, også uden for landsdelen, nationalt og internationalt, er der mange, der gerne kører langt for at opleve en installation, der pirrer ens fantasi og sanser. Kommunen får virkelig en ekstra attraktion ud over det sædvanlige her, siger han.