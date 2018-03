Biografgængere kan gå planken ud

Sønderborg: Onsdag den 28. marts viser Kinorama i Sønderborg filmen "Ready Player One". Der er tale om en forpremiere for de nysgerrige.

Oplevelses- og Scienceparken Universe stiller onsdag aften op i centergangen lige ud for biografen for at vise, hvad VR - Virtual reality - er for noget. Fra klokken 19 og frem til filmen begynder klokken 21 kan alle nysgerrige biografgæster få lov til at prøve VR på egen krop.

- Vi stiller op med en virtuel planke i 160 meters højde, så må vi se, om gæsterne tør gå planken ud i Virtual reality, siger Brian Jørgensen fra Universe i en pressemeddelelse.

Netop VR er temaet i filmen Ready Player One, og derved opstod idéen til et samarbejde mellem biografen og Universe Science park.

Filmen vises, som det eneste sted i Danmark, med 3 D på biografens 6P laser projektor.

- Det giver verdens bedste 3 D oplevelse med de nye Flagship laserprojektorer, siger Per Matthiesen fra Kinorama.