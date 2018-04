Biograf får 150.000 kroner til nye stole

Nordborg Bio ønsker at udskifte biografens over 20 år gamle stole. Det koster 323.000 kroner, og kommunens kulturudvalg giver 150.000 kroner til projektet.

- Vi er naturligvis glade for tilskuddet til projektet. Vi er ikke helt i mål, men det må vi så se at komme. Alt er i spil. Vi kan lægge mere arbejde i projektet. Vi kan beskære projektet. Og vi kan søge fonde, siger Lars Finsen fra biografen.

Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme har vedtaget at støtte projektet med 150.000 kroner.

Gode stole er vigtige

Det betyder meget for Nordborg Bio at få nye biografstole.

- Det betyder jo, at vi kan holde en præsentabel biograf. Når man kommer i biografen, vil man gerne sidde i gode og ordentlige stole, som ikke er nussede. Stolene skal være gode, så man kan holde ud at sidde i to timer under filmen. Det skal være en god oplevelse, ellers kommer publikum jo ikke igen, siger Lars Finsen.

Foreningen har i projektet til 323.00 kroner indregnet, at de frivillige selv skal demontere de gamle stole. Foreningen har ikke selv midler til finansiering af projektet. I 2017 havde foreningen et underskud på omkring 24.000 kroner., og i 2018 budgetteres med et overskud på knap 20.000 kroner.