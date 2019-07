Biogasanlæg på jagt efter biomasse i store mængder

SØNDERBORG: 60 gylle- og biomasseleverandører er gode for 500.000 ton husdyrgødning om året til de to biogasanlæg i Kværs og Glansager. De forventes at blive fordelt nogenlunde ligeligt på de to anlæg, der dermed får en noget mindre kapacitet end de 800.000 og 600.000 ton biomasse, der som udgangspunkt var lagt op til. De kan blive udvidet, efterhånden som flere leverandører måske får lyst til at afhænde deres biomasse.

- Glansager bliver på 400.000 ton årlig biomasse og Kværs på 600.000 ton biomasse om året. Det er et normalt niveau for et nyt biogasanlæg. Vi er sikret biomasse nok til, at begge anlæg bliver bygget. Det er ikke usædvanligt, der kommer større mængder til, når anlægget står. Så kan de blive udvidet senere. Det er sjældent, vi bygger helt ud til tilladelsen i første omgang, men vi regner med, der kommer mere husdyrgødning til, siger direktør i Nature Energy Ole Hvelplund.

- Vi ønsker så stor en mængde biomasse som muligt at starte på. Vi har dannet et Amba af leverandører. Vi har holdt møde med landmænd i Løgumkloster for at gøre opmærksom på muligheden for at komme med som leverandør. De har mulighed for at melde sig, indtil spaden stikkes i jorden, siger formand for leverandørerne i Bioenergi Syd, Martin Lambert Pedersen.