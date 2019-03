Biogasanlæg i Kværs bliver sendt i otte ugers høring

Et biogasanlæg mellem Felstedvej og Avntoftvej nord for Snur Om skal have kapacitet til 600.000 ton biomasse, og der skal laves en nordgående tilkørselsvej for at undgå flere støj- og transportgener end højst nødvendigt.

KVÆRS: Et enigt teknik- og miljøudvalg sender lokalplanen for et biogasanlæg i Kværs i otte ugers høring. Anlægget skal modtage 600.000 ton biomasse om året med mulighed for at udvide til op til 800.000 ton. Netop mængden og antallet af lastbiltransporter er sammen med bekymringen for lugtgener beboeres største anke mod at blive naboer til biogasanlægget, der skal opføres af Nature Energy.

- Vi har lagt væk på, der skal tages højde for støj og trafikmæssige gener. Derfor ønsker vi tilkørslen ind over marken mod nord på Felstedvej, så lastbilerne ikke generer i Snur Om og ad Avntoftvej, hvor elever cykler til skole. Behovet for en mulig cykelsti ad Avntoftvej undersøges. Beplantning skal skærme for en stor del af bygningsmasen. Alt i alt synes vi, projektejerne gør meget for at minimere eventuelle gener. Da det er en samfunds- og klimamæssig gevinst, håber vi på positiv lydhørhed over for projektet. Det er Nature Energy, som står for projekteringen og skal sikre de trafikale forhold. Ønsket om den nordgående tilkørsel er skrevet ind i lokalplanen, siger næstformand i udvalget Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

- Der er ikke noget, der bliver hastet igennem. Det kommer til at tage den tid, det tager. Der bliver holdt borgermøde om biogasanlægget 3. april, siger Stefan Lydal.

- Der er blevet lyttet til nogle af de input, der kom fra borgerne på mødet i januar blandt andet omkring trafikken, og nu kommer der så et borgermøde som en del af høringsprocessen, hvor der igen vil være mulighed for at kommentere forslaget. Derudover vil der også blive inviteret på en bustur til et sammenligneligt biogasanlæg. Når processen er slut, håber vi så at kunne træffe den endelige beslutning på et oplyst og kvalificeret grundlag, siger udvalgsmedlem Tage Petersen, Venstre.

- Jeg synes, Nature Energy har udført et godt forarbejde og foreslået en placering af anlægget, så der er mest mulig afstand til naboer. God infrastruktur og nærheden til leverandører er der tænkt på, og så ligger det godt i forhold til muligheden for at koble sig på naturgasnettet. Anlægget passer perfekt ind i vores vision om at blive CO2-neutrale i 2029, og så er det med til at fastholde arbejdspladser i landbruget, siger udvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.