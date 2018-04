Biogasanlæg i Glansager vækker glæde og vrede

Fakta

Biogasanlægget i Glansager blev flyttet fra Blans til Als, fordi oplandet, der skulle levere husdyrgødningen, lå med ryggen mod vandet. Det ville blive kompliceret at få gyllen bragt ind til anlægget i en omkreds af 20-25 kilometer. Glansager anses for fordelagtig, hvad angår tilkørselsforhold og gylleleverancer. Det ligger op ad et eksisterende deponi. 600.000 tons husdyrgødning skal omdannes til 21 millioner kubikmeter naturgas i Glansager om året. Det føres ud i naturgasnettet. Transporterne vil foregå i 60-65 lastbiler om dagen. Gødningen føres tilbage til markerne efter afgasning. Et andet biogasanlæg i Sønderborg kommune er i støbeskeen. Placeringen er dog ikke afgjort. Den samlede pris for to anlæg er 500 millioner kroner. Nature Energy står for projektering og udførelse. Det fynsk baserede selskab blev over årsskiftet solgt til et konsortium bestående af det danske pensionsselskab Sampension og det britisk baserede investeringsselskab Pioneer Point Partners. Otte fynske stiftende kommuner fik 1,1 milliarder kroner ved salget. Nature Energy har forsat som mål blandt andet at producere biogasanlæg. Projektchef Morten Gyllenborg regner med, der kommer en snes af slagsen i alt i Danmark i løbet af en årrække. Glansager er nummer otte. Der er også opført et af verdens største anlæg ved Esbjerg. Til at forsyne de sønderjyske biogasanlæg har landmænd stiftet Bioenergi Syd med 150 potentielle kommende husdyrgødnings- og gylleleverandører.