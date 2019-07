Biogas-direktør: Kliplev er Kliplev

SØNDERBORG: - Helt ærligt, så har jeg det forhold til planerne om et biogasanlæg i Kliplev, at de er der, og at der bliver snakket meget om det. Vi må se, om det liver til noget. Jeg håber, det lykkes for dem. Vi har forsøgt at få et samarbejde op at stå både med Envo, da de var ansvarlige, og nu med det nye selskab Sustainable Bio Solutions, men de har hver gang vendt os ryggen. Vi kører vore egne projekter med sikker hånd. Jeg kan ikke se, vi har noget at være nervøs for. Vi gør det, vi skal gøre, siger direktør i Nature Energy Ole Hvelplund, der gang på gang er blevet konfronteret med, et biogasanlæg i Kliplev er meget længere planmæssigt fremme end det i Kværs.

Han mener, der er plads til begge biogasanlæg, selv om de trækker på det samme opland med leverandører af husdyrgødning til anlæggene.