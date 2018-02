Biobrændselsanlæg på vej ud i høring

Energiprojekt: Lokalplan og miljøvurdering for et biobrændselsanlæg i Glansager er klar til at blive sendt i høring.

SØNDERBORG: Biogasanlægget i Glansager er på vej i høring.

- Der er lavet en lokalplan og miljøvurdering af projektet, så vi har nikket ja til, at det skal sendes i høring. NGF Nature Energy lancerede i foråret et projekt i Blans, men det viser sig, Glansager er et meget bedre sted, fordi biomassen eksempelvis ikke skal sejles over med færgen der. Nu er der mulighed for at se, hvordan hele projektet er strikket sammen, siger formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten, med opfordring til at se på projektbeskrivelsen.

Biogasanlægget skal producere op til 21 mio. kubikmeter naturgas og behandler omkring 600.00 ton biomasse om året. Det ventes at koste i omegnen af en kvart milliard kroner. Der er desuden planer om et lignende biogasanlæg i den nordvestlige del af kommunen omkring Kværs. Landmændene har dannet en forening BiogasSyd af leverandører til biogasanlægget. Projektor er det fynsk funderede firma NGF Nature Energy, der har lavet flere biogasanlæg rundt omkring i landet blandet andet i Holsted.