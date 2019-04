Bingo banko, bike- og veterantræf ved Byfesten

Sønderborg: Når der er byfest i Sønderborg i dagene 30. maj til 2. juni på Ringriderpladsen er der gøgl på festpladsen, men der skal også spilles bingo banko i det store dansetelt. Det foregår Kristi himmelfartsdag den 30. maj fra kl. 10.30 til 14.00. Seks bingoplader og en ringriderpølse med brød koster i forsalg 100 kroner. Ved døren 125 kroner.

Billetter i forsalg kan købes hos Bil & Co på Nørrekobbel, hos forretningen Twizt i Perlegade og i varehuset Føtex, der kan også købes billetter hos Brydesportens venner på Damgade onsdag aften og søndag eftermiddag, ved Min købmand på Ringridervej og ved indgangen til teltet.

Traditionen tro er der også bike- og veterantræf Kristi himmelfartsdag. Der er samling ved Hotel Baltic i Høruphav kl. 12.45. Der køres kl. 14.00 fra Høruphav via Søndre Landevej, Borgmester Andersens Vej, Frihedsalle, Hertug Hans Vej, Kongevej, Ringridervej til Ringriderpladsen. Kl. 15.30 kåres i ølteltet Eldorado de to flotteste bikes og de to flotteste veteranbiler.