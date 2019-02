Bilsælger fra Vestjylland dømt for groft bedrageri, da han med falske lønsedler, årsopgørelser og kørekort, købte en Tesla i Sønderborg. Kørte den til Sydtyskland for at bytte den til en Audi RS7.

Sønderborg: Han har boet i Silkeborg, Farum og nu Holstebro. Den 28-årige bilsælger, der helt tilbage i slutningen af november 2015 købte en Tesla S 85D hos Beka Auto A/S i Sønderborg.

Men han købte den på forfalskede lønsedler, årsopgørelser og kørekort. Bilen kostede cirka 850.000 kroner, men manden betalte aldrig sine afdrag på små 10.000 kroner om måneden.

Nu er han ved Retten i Sønderborg idømt et års fængsel for særlig groft bedrageri og dokumentfalsk. Han skal kun afsone de tre måneder i fængsel, mens de resterende ni måneder blev gjort betinget med en prøvetid på et år. Han slipper altså for at afsone de ni måneder, hvis han holder sig fra kriminalitet og udfører 160 timers samfundstjeneste. Retsformand Susanne Beier Lorenzen sagde i sine bemærkninger til dommen, at han ikke skal afsone mere end de tre måneder, fordi sagen er blev så gammel, før den er kommet for retten.

- Jeg skyldte penge i forbindelse med opstart af firma. Jeg følte mig presset til at gøre det her for at skaffe nogle penge, forklarede manden i retten. Det stod klart, at det ikke var et pengeinstitut, der havde ydet manden et lån og presset ham for at betale. Han forklarede, at det var de samme folk på det alternative lånemarked, der foreslog, at han købte denne Tesla. Den skulle han så aflevere til dem.

- Så var vi kvit. Jeg tør ikke udtale mig om, hvem jeg skyldte de penge, sagde manden.