Bilsælger arrangerer koncert med lokale kunstnere i Alsion

Sønderborg: Koncertsalen i Alsion bliver i løbet af efteråret fyldt med musik fra blandt andre Sønderjyllands Symfoniorkester, Paul Potts og Bruce Guthro. Men fredag den 18. oktober er det to erfarne sønderjyske musikere, der træder ind på scenen med deres egen musik. Det er Michael Korup fra Hjordkær, der optræder med dansk pop, og Ronald Mossom fra Padborg, der optræder med musik inspireret af blandt andet The Eagles.

Det er Robert Sørensen fra Stubbæk, som til daglig er bilsælger hos Als Motor i Rødekro og Sønderborg, der har taget initiativ til koncerten og betaler for leje af Alsion samt honorar til kunstnerne.

- Vi har så mange store arrangementer i Sønderborg, så jeg vil prøve at gøre noget andet. Jeg sætter mine egne penge på højkant og tager to indfødte fra Sønderborg ind på scenen med de talenter og evner, de har. Det er lidt af et stats, men kommer der 300, så løber det rundt, siger Robert Sørensen.

Både Michael Korup og Ronald Mossom er vokset op i Sønderborg, og Robert Sørensen har valgt spillestedet Alsion.

- Jeg kunne også have valgt et forsamlingshus eller en skole, men Alsion er det sted med den bedste lydgengivelse. Det er en af Europas bedste koncertsale, siger Robert Sørensen.