Billetterne bliver revet væk til Nord-Als Musikfestival

Billetsalg: Forrygende efterspørgsel på at komme til Nord-Als Musikfestival 8.-9. juni, så vil man sikre sig adgang til festivalpladsen, er det med at beslutte sig nu.

- Jeg forventer, patoutkortene er solgt senest kommende weekend. Det er 3400 styk. Derefter vil der højst være nogle lørdags-billetter tilbage at få. Vi skal godt nok en del år tilbage, for at finde det tidspunkt, hvor vi har meldt næsten udsolgt på så tidligt et tidspunkt. De sidste tre år har der været en tendens til, billetterne blev solgt tidligere og tidligere. Det er fantastisk fedt, at så mange kommer op og besøger os i juni. Det er dejligt at lave noget, der er så efterspurgt, siger formand Karsten Fibiger, der opfordrer til at skynde sig at bestille, hvis man vil have billetter til Nord-Als Musikfestival 2018.

NORDBORG: Billetterne til fredag aften 8. juni på Nord-Als Musikfestival blev udsolgt søndag. Det er 500 styk. På nuværende tidspunkt er der så stor rift om partoutkort til fredag og lørdag, at arrangørerne melder, man skal være hurtig på aftrækkeren for at sikre sig adgang til festivalpladsen ved Nordborg Slot anden weekend i juni.

Jacob Dinesen efterfølges på parkscenen fredag aften 8. juni af Rasmus Seebach, Østkyst Hustlers og Queen Mashine. På gårdscenen optræder Eivør, DJ Sash og Papkasseshow. Lørdag spiller Sømændene, Jonah Blacksmith, Dodo and the Dodos og Alex Vargas på parkscenen, og gårdscenen indtages af Hush, Tom Donovan, Humørekspressen, Benal og Italo Brothers. Nord-Als Musikfestival har fundet sted siden 1981. Læs mere på musikfestival.dk

Dinesen en sællert

Sidste uge offentliggjorde festivalen, den sønderjyske rockkomet Jacob Dinesen giver sin eneste sommerlige udendørs koncert som indledende strofer til den alsiske festival fredag aften på den store parkscene, og fluks var fredag udsolgt.

- Nord-Als Musikfestival har den størrelse, den skal have. Den skal ikke blive fysisk større. Vi arbejder på at skabe den stemning af intimitet og hyggeligt samvær om store danske musiknavne, som festivalen er kendt for. Publikum er både de helt unge og plus 60. Vi tilstræber et bredt program til et blandet publikum, siger Karsten Fibiger, der glæder sig hvert år, når folk fra hele landet samles på græsplænerne i Nordborg.

- Du skal udvikle en festival hele tiden og kommer ikke sovende til noget. Udvikler du dig ikke, er du færdig. Vi tilbyder garderobe hele weekenden til samlet 25 kroner. Så kan folk gå ud og ind og hente deres tøj uden at betale ekstra. Det får publikum til at blive på pladsen. Omkring årtusindskiftet lavede vi festival uden at have solgt de 500-1000 sidste billetter. Det fik os til at udbyde til det mere landsdækkende publikum, for vi kunne ikke bare sælge festivalen som lokal, siger formanden, der ikke tager det som en selvfølgelige at vade i succes og heller ikke hviler på laurbærene.

Blandt nyskabelserne i år er en fish and chips bod ved den store uden dørs scene.