Billedhuggere laver træstammer om til kunst

Siden søndag har mange mennesker været forbi Slotskajen i Sønderborg for at se ti kunstnere skabe træskulpturer.

Det er ottende gang, at Uwe Wolff's Fond og Sønderborg Kommune giver kunstnere fra hele verden frit slag til at lave kunst foran Sønderborg Slot.

Uheldigvis rendte de ind i en ordentlig omgang regn og måtte trække indenfor. Efter 15-20 minutter stilnede det dog så meget af, at de kunne se nærmere på herlighederne.

- Vi skulle lige ned at kigge. Nu når skulpturer er næsten færdige, så begynder det at ligne noget, sagde bedstemor Ingrid Petersen, der sammen med barnebarnet Astrid havde taget turen fra Hørup.

Sønderborg: Der blev arbejdet på højtryk fredag på Slotskajen i Sønderborg. Billedhuggere var i gang med at lægge sidste hånd på deres træskulpturer.

Vi vil gerne have folk op af stolene, og det holdt stik. Det er bare blevet større og større.

Vokset sig større

Trods det noget omskiftelige vejr har tusindvis af mennesker været forbi at se træstammer blive lavet om til kunst.

- Der har været rigtig godt besøgt. Alene 600-700 skoleelever har været forbi, fortalte Finn Johansson fra Uwe Wolff's Fond, der støtter kulturelle begivenheder i Sønderborg.

Han fik i sin tid ideen til WoodSculpture, da han så et lignende arrangement på en mark ved Højer.

- Hvorfor ikke gøre noget lignende i Sønderborg. I stedet for at vente på kulturansøgninger, så kunne vi ligeså godt lave noget selv. Vi vil gerne have folk op ad stolene, og det holdt stik. Det er bare blevet større og større, sagde Finn Johansson, der er pensioneret mekaniker og har haft værksted i mange år.

SOS Børnebyerne har alle årene stillet med frivillige - denne gange 11 hjælpere. Også Ron Bader og Mathias Rovsing giver en stor hånd med.

Finn Johansson lover WoodSculpture kommer igen i 2020. Dog en anelse større på grund 100-året for Genforeningen.