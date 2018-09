Bilisterne svigter færgen Bitten

Da Sønderborg-motorvejen åbnede i 2012 forsvandt en stor del af kunderne fra færgen Bitten, der sejler mellem Als og Jylland. På seks år har færgen mistet en tredjedel af bilisterne, men ruten er ikke i fare for at lukke.

- Det er et forslag, vi vil føre frem også her i dette års budgetforhandlinger. Færre bruger ruten, og hvis det fortsætter, kan vi på et tidspunkt måske godt skulle diskutere, hvor mange penge, vi vil støtte hver billet med. Men det er slet ikke aktuelt nu. 100.000 køretøjer er stadig en del, også selv om en stor del jo er de samme mennesker og de samme biler, der bruger ruten frem og tilbage hver dag, siger Peter Hansen.

- Det er jo ingen overraskelse, og vi ved godt, at motorvejen har taget en masse kunder fra færgen. Vi vil ikke lukke færgen, men vi har nu i mange år foreslået at konkurrenceudsætte færgefarten. Lad os høre, om et privat rederi vil overtage færgeruten - og hvad de kan gøre det til, siger politisk ordfører Peter Hansen (V).

Tal for de første to kvartaler i år viser, at den kedelige udvikling fortsætter - med i alt 48.000 køretøjer i år mod 52.000 i fjor. I samme periode - fra de gyldne færgedage i 2011 til 2017 er underskuddet vokset fra 1,2 millioner kroner til 3,4 millioner kroner.

Sønderborg: Det går skidt for færgefarten mellem Hardeshøj og Ballebro. Den lille færge Bitten, der hver dag året rundt sejler pendlere, turister og andre den lille tur over Als Fjord har siden 2011 mistet en tredjedel af kunderne.

Færgen lukker ikke på min vagt

Borgmester Erik Lauritzen (S) vil ikke afvise, at der i fremtiden vil blive konkurrenceudsat mere end i dag. Men det bliver ikke med ham som skipper for Sønderborg Kommune, at færgeruten indstilles.

- Jeg tror, vi kan sige, at vi alle i byrådet i fremtiden sammen skal se på, om der er steder, vi kan få andre til at gøre tingene for os. Eller om vi skal gøre tingene på andre måder. Jeg vil ikke frede færgen Bitten, men det bliver ikke i min tid som borgmester, at den færgerute bliver lukket, siger Erik Lauritzen.

- Jeg har svært ved at se, at den færgerute kan blive en overskudsforretning. Vi har ikke haft ruten i udbud, men det er jo ikke fordi, vi ikke har undersøgt, om andre kunne være interesserede i at drive ruten?

- Var der da det?

- Nej. Det var der ikke, og jeg vil hellere se på, hvordan vi kan støtte ruten ved at udvikle turismen på Nordals og på den måde få flere til at bruge ruten. Ellers må jeg bare sige, at vi må leve med, at det koster penge at have den færgerute, siger Erik Lauritzen.