Sønderborg: Natten til onsdag 22-årig mand taget for narkokørsel ved Hertug Hans Vej. Han blev testet positiv for hash, og manden måtte aflevere en blodprøve, der senere vil slå fast, om han har gjort sig skyldig i narkokørsel. Der blev også fundet små mængder skunk og hash på manden. Nogle timer tidligere var det en 36-årig mand, der blev taget for narkokørsel på Storegade i Broager. Her blev manden testet positiv for amfetamin.