Bilister leder forgæves efter parkeringshus

I løbet af de næste 20 minutter valgte kun to bilister at parkere i huset. Den ene var Else-Marie Asmussen:

Da JydskeVestkysten før weekenden besøgte parkeringshuset, var de to nederste dæk knapt fyldt op. På dæk tre stod to biler. Det samme gjaldt dæk fire. Herfra og til dæk 11 var der gabende tomt.

- Vi er godt klar over problemet, siger Henrik Littau-Jensen, drift- og anlægschef i Sønderborg Kommune, hvis forvaltning i fredags netop havde modtaget flere henvisende skilte, der skal sættes op for at få flere bilister til at bruge parkeringshuset.

Parkeringshuset åbnede 1. november. Det har plads til 385 biler fordelt på 12.000 kvadratmeter. Prisen for byggeriet er 38 mio. kroner, dertil kommer fire millioner ekstra til en lydmur for at sikre Alssundkollegiet mod støjgener. På den øverste etage skal der indrettes plads til grønne arealer og rekreative faciliteter.

Måske derfor vælger de fleste at parkere direkte over for Multikulturhuset, hvis de ellers er heldige at finde en tom plads, eller på det lille torv på Havbogade. Her traf JydskeVestkysten Laura Felthaus:

Indgangen til parkeringshuset findes mellem den gamle kasernebygning og det nye Alssundkollegiet, der er under opførelse. Et lille skilt viser vej. Da JydskeVestkysten var på stedet, var skiltet delvis gemt bag kran og andre større skilte:

Finn vej via film

Sammen med sin datter Mie My havde Laura Felthaus været på biblioteket efter børnekogebøger. Dem sad de nu og læste i bilen.

- For jeg er lidt i tvivl om, hvor længe vi må parkere her, så derfor skyndte vi os tilbage, forklarede hun.

Hertil siger Henrik Littau-Jensen, at Sønderborg Kommune har valgt ikke at indføre tidsbegrænset parkering på Havbogade. Det vil nemlig ramme beboerne i området hårdere end biblioteksgæsterne, der typisk er væk igen inden for kort tid.

Sønderborg Kommune har bedt håndværkerne på hotel- og kollegier om at vælge parkeringshuset for at lette presset på Havbogade. På sin Facebookside har kommunen også offentliggjort en film, der viser vej til parkeringshuset.

Den har Anton Johannsen nu fundet uden problemer:

- Jeg forstår ikke, at der ikke er flere, der vælger parkeringshuset. Det er et rigtigt fint parkeringshus. Modsat i Borgen er indgangen her så bred, at selv kvinder kan gøre ind, mener han.