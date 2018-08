Bilister bragede ind i hinanden med vilje

Den anden bil, en sølvgrå BMW med tyske nummerplader, blev samtidig opdaget uden for Sønderborg på vej mod Nordborg. Politiet ved endnu ikke, om der befandt sig en eller flere personer i BMW'en, da de to biler bragede ind i hinanden, og en afhøring af bilens fører, en 26-årig mand fra Sønderborg-området, har ikke gjort politiet meget klogere.

Sønderborg: Politiet beder nu offentligheden om hjælp i en sag om to grupperinger med unge mænd fra Sønderborg og Haderslev, der tilsyneladende har et internt opgør kørende.

Vold for nyligt

- Det er svært, fordi ingen af de implicerede ønsker at sige noget som helst. Derfor håber vi at komme i kontakt med nogen, som har set, hvad der skete, da bilerne kørte sammen. Det må have mindet lidt om en film, fordi vi kan se, at de har kørt frem og tilbage flere gange for at ramme hinanden, fortæller Preben Westh.

Han oplyser, at politiet kender de to grupperinger, og at der for nyligt været en voldssag, som kan være det, der torsdag udløste den nye konfrontation i Sønderborg.