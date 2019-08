Sønderborg: Onsdag klokken 10.09 kørte to biler sammen på Løngang. Det skete, da den ene bil kørte over for rødt. Føreren af bilen kørte ind i en anden bil, hvor en 37-årig tysk kvinde var fører. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at den førte bil kørte fra uheldsstedet uden at give sig til kende. Politiet har dog registreringsnummeret på bilen og skal i løbet af de kommende dag afhøre ejeren af bilen. /kat