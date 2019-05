Nordals: Søndag aften mistede en 55-årig kvinde kontrollen over sin bil, da hun kørte på Oksbølvej. Ifølge politiet fordi der var stærk sidevind, som hun ville korrigere for. Men hun endte i rabatten med et hjulsæt, derefter kørte bilen på tværs over i den modsatte side af vejen over en grøft, hvorefter bilen trillede rundt og landede 15 meter ind på en mark. Kvinden kom ifølge politiet intet til ved uheldet.