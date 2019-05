Sønderborg: Et noget anderledes syn mødte folk, der torsdag morgen kom forbi det tidligere Fætter BR i gågaden over for det Sønderjyske Hus.

For hele seks biler fra Beka Auto kørte gennem ruden fra gaden og ind i det tomme lokale.

Forinden havde et par håndværkere dog sørget for at afmontere et af de store vinduer, så bilerne kunne trille ind uden nogen form for rabalder.

Pop-up butikken med biler, som skal være der i to til tre måneder, drives af Beka Auto, der ellers har helt nyopført bilhus på Elholm.

- Vi blev spurgt at Sønderborg Handel og vil selvfølgelig gerne bakke op om at give nogle af de tomme butikslokaler nyt liv, siger indehaver af Beka Auto, Allan Paulsen.

Beka Auto i bymidten vil have åben udstilling i bymidten i forbindelse med de øvrige butikkers normale åbningstider. Fredag fra middag og lørdag formiddag vil der desuden være bemanding på, så man kan få sig en bilsnak i den gamle legetøjsbutik.