Biler, cykler og ski flytter ind på Elholm

Sønderborg: Onsdag eftermiddag gik kransene til tops, da Beka Auto A/S kunne fejre rejsegilde på deres nye bilhus på Elholm 23 i Sønderborg. Arbejdet med det nye bilhus har været igang siden sommeren 2017 og forventes klar til indflytning den 1. juni. Den nye bilhus er på 3600 kvadratmeter, hvilket er 3 gange større end virksomhedens nuværende adresse på hjørnet af Ellegårdsvej og Damgade. Det betyder bl.a. at, alle biler vi kunne stå indendørs og ikke som nu også på pladsen foran. Sammen med Beka Auto A/S kommer det nye hus til at rumme butikken Bike-Snow4you APS, der tidligere havde til huse i Broager under navnet Snow4you, og nu forhandles der både cykler og skiudstyr. Denne del åbner allerede i starten af maj.