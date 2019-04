Bil ramt af riffelprojektil: To mænd havde lavet egen skydebane

Et projektil fra en riffel ramte mandag et parkeret køretøj nær Broager i Sønderborg Kommune. Ingen kom til skade, men to mænd er anholdt for at forvolde fare for andres liv. De to havde lavet en hjemmelavet skydebane.

Politi: Bekymrede borgere nær Broager i Sønderborg Kommune kontaktede mandag klokken 11.56 politiet, da en gruppe personer skød med riffel.

En patrulje rykkede med det samme ud og ankom kort tid efter til stedet, hvor patruljen mødte to mænd på 33 og 39 år. Her viste det sig, at de to havde bygget en hjemmelavet skydebane, hvor der var blevet affyret i alt omkring 40 skud til indskydning af en jagtriffel.

De to mænd blev derfor anholdt og sigtet for i grov kådhed at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed.

Et projektil fra et af skuddene viste sig senere at have ramt en borgers køretøj, der stod parkeret i et sommerhusområde ved Vemmingbund 1,3 kilometer fra skydebanen.

Derfor igangsatte politi og hjemmeværn en større afsøgning af området for at undersøge, om nogen var kommet til skade i forbindelse med riffelskydningen. Det viste sig dog ikke at være tilfældet.

Begge de to anholdte havde våbentilladelserne på plads. Politiet efterforsker nu, om skydebanen opfylder kravene i lovgivningen.