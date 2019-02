Nordals: Så er vi her igen. Dæmpet belysning hævet humør. Her er som en byfest bare om vinteren. I en idrætshal og ikke et telt. Ja, og så har folk noget sjovt tøj på. Kvinderne i dirndl - kjoler som i Bayern, hvor tyrolerbarmen spændes op, så det hele ligner, at det snart falder ud. Herrerne i lederhosen - så de blege stikkelsbærben kan ses. Bayerns blåhvide terner - og rød-hvide ternede skjorter er klassikere, når der er bierfest i Guderup-Hallen.

Det er der - denne lørdag i februar. Selv om man faktisk havde annonceret, at 2018 udgaven ville være den sidste. Men denne gang - 2019 - bliver den sidste bierfest. Måske.

- Ja, det må vi se. Det beslutter vi os for efter festen. Vi tager stilling til det i løbet af de næste 14 dage, siger Lars Christensen, der er medlem af Egen Ungdoms- og Idrætsforenings festudvalg, der - sammen med i alt 100 frivillige laver festen. Ja, og så en skilling til arbejdet i EUI.

Fra klokken 13-20 står den på wienerschnitzel, øl i tunge enliters krus med hank, Jägermeister og så høj tysk popmusik som "Ohne Dich" med Münchener Freiheit:

Ohne dich schlaf' ich heut Nacht nicht ein Ohne dich fahr' ich heut' Nacht nicht heim Ohne dich komm' ich heut' nicht zur Ruh Das was ich will bist du

Så synger og skråler folk med - og dansegulvet er allerede proppet her midt på eftermiddagen. For festen begynder klokken 13 og slutter klokken 20.

- Så kan man stadig få noget ud af søndagen, siger Lars Christensen med et smil.