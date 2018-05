Bierfest og ringridning dropper teltdugen

Nordals: Lørdag vil ryttere dyste i seks galger for at vinde ringridningen i Nordborg og dermed blive konge. Det er 126. gang, Als Nørreherreds Ringriderforening holder ringriderfest. Det sker fredag og lørdag, og fredag aften er den helt store bierfest med 550 deltagere. Ringriderfesten har valgt at rykke ind i Nordborghallen ved siden af ringriderpladsen - for at alle kan være sikre på at kommer tørskoet hjem.

Men lige netop i år ser det ud til, at vejret bliver tørt og meget varmt. De senere år har der været meget blandet vejr ved ringridningen, og der har især været flere ringridninger med masser af vand. I fjor var det dog tværtimod meget varmt i teltet, så nu skal der festet i lederhosen og dirndl inde i hallen.

Top Seven underholder under festen, hvor bunden lægges med en stor wienerschnitzel mit alles.