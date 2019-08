Bierfest bliver til en oktoberfest

Nordals: Det har været en sommer, hvor den ene byfest og ringridning har afløst den anden. Koncerter, kulturnat og nu også Danfoss firmafest med næsten 5000 deltagere i et stort telt på Ringriderpladsen i Sønderborg fredag eftermiddag og aften. Det kunne Bierfesten i Nordborg ikke tåle, og derfor deltog under 300 lørdag eftermiddag og aften. 297 helt præcist mod 420 i fjor.

- Ja, vi har helt klart kunnet mærke, at Danfoss holdt firmafest fredag aften, og mange vil ikke langs to dage i træk, siger Lars Schmidt, der er formand for Nordborg Ringridning, der står bag Bierfesten i Nordborg. Bliver det så et underskud?

- Det håber jeg ikke, siger han. Men ølsalget gik godt, for der var varmt både inde i Nordborghallen og udenfor. Så det kan måske støtte på den økonomiske afdrift. En ting er sikker: Bierfesten rykkes nu hen til efteråret - nok sidst i september eller først i oktober 2020.

- Det bliver en rigtig oktoberfest som i München, men ellers er det jo det samme, siger Lars Schmidt. Han håber på, at der i efteråret er mere lyst til en stor Bierfest, fordi der jo ellers er så mange andre tilbud om sommeren.