Bierfest: - Vi giver den fuld gas ligemeget hvad

Uheldigt sammentræf

Sidste år blev Bierfesten afviklet i starten af sommeren. Det er bevidst blev rykket til sidst på sommeren, så det ikke ligger lige op af Nordborgs byfest. I år er festen flyttet til august. Det har desværre betydet, at Bierfesten og Danfoss' firmafest ligger på samme dag. Et sammentræf, der også har påvirket billetsalget. - Jeg tror det bliver endnu sjovere i år. Hvis vi ikke bliver ligeså mange som sidst, bliver det bare det mere intimt, så det generer ikke mig eller Top Seven. Vi regner jo også med at sælge nogle flere billetter i løbet af dagene op til, og heldigvis er slagter Nielsen klar til at lave ekstra schnitzler helt til på dagen, fortæller Lars Schmidt Til dette års Bierfest har Lars Schmidt sat nye tiltag i gang. En af disse er en patronhylster lotto, hvor de deltagende har mulighed for at vinde sponsorpræmier. - Vi har sat os for, at det skal køre på skinner. Og det er sådan set ligemeget hvor mange der kommer, festen bliver afholdt, og bandet Top Seven kommer til at holde et fedt show. De er jo professionelle helt ud til fingerspidserne. Og vi har snart solgt ligesåmange billetter som sidste år. Nu glæder jeg mig bare til at se folk komme i deres fine tøj og feste, siger Lars Schmidt