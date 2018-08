Sønderjylland: Den 2. september debuterer 58-årige Bente Slothuus fra Sønderhav som forfatter med romanen "Oven over skyerne" på forlaget mellemgaard. Bente Slothuus er til daglig biblioteksassistent på Biblioteket Sønderborg og Gråsten.

- Jeg har altid godt kunne lide at skrive, uanset om det var stile i skolen eller breve til venner og bekendte. Egentlig havde jeg slet ikke planer om at skrive en regulær bog, men jeg var begyndt på én, sådan lidt for sjov og hyggens skyld. Og det var bestemt heller ikke meningen, at den skulle udgives, fortæller Bente Slothuus.

Romanen "Oven over skyerne" handler om Jette, der har mistet sin mand og herefter skal finde sig selv til rette i en helt ny livssituation.

- Handlingen er fri fantasi, men der er ting i bogen, jeg selv har oplevet. Man er nødt til at vide noget om det, man skriver, forklarer Bente Slothuus.