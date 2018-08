Bibliotekerne skal spare på bøger, musik og medarbejdere

Sønderborg: Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme har peget på flere områder for at finde den ene million kroner, som udvalget skulle finde i forbindelse med kommunens effektiviseringsstrategi. Politikerne har peget på tre varige besparelser, som er en beskæring i bibliotekets konto til indkøb af musik på 200.000 kroner, som nu er på 50.000 kroner årligt. Desuden reduceres en administrativ stilling og en it-stilling. Politikerne har også peget på en række besparelser, som kun gælder for 2019. Det er budgettet for indkøb af bøger og film samt serviceringen af læsekredse, som beskæres. Det giver i alt besparelser for knap en millioner kroner fra 2019.

I 2019 reduceres budgettet til bogindkøb på knap tre millioner med 200.000 kroner. Budgettet for filmindkøb på 335.000 kroner reduceres til 200.000 kroner. Budgettet for læsekredse på 470.000 kroner reduceres til 200.000 kroner. Alle tre punkter kommer op på det oprindelige budget igen i 2020. Fra 2019 reduceres en administrativ stilling og en it-stilling, og budgettet for musikindkøb reduceres fra 200.00 kroner til 50.000 kroner. Den samlede besparelse kommer op på knap en million kroner.

Mindre biblioteker slap

I 2015 begyndte det daværende kultur-, borger- og fritidsudvalg at kigge på opgaven med at finde en million kroner i besparelser. Forvaltningen foreslog at lukke bibliotekerne i Ulkebøl og Dybbøl. Det ville give en besparelse på 1,3 millioner kroner. Politikerne kunne dog ikke bliver enige om, hvordan pengene skulle findes. Derfor udskød politikerne effektiviseringskravet til 2019.

Det nye udvalg for kultur, idræt, handel og turisme kiggede på sagen for første gang i maj, men der blev ikke taget nogen beslutninger.

- Vi har jo arvet en opgave at finde besparelser på en million, og det besparelseskatalog har været på mange forskellige dagsordner i de sidste mange år, men vi skal levere på et tidspunkt, og det gør vi nu, siger Stephan Kleinschmidt, som er glad for, at der ikke bliver lukket biblioteker.

- De forslag er helt bevidst ikke vedtaget, fordi vi synes, det er vigtigt med decentrale bibliotekstilbud, siger han.