Biblioteker serverer masser af sjov og inspiration for børn

Sønderborg: Nu kan den nye folder med arrangementer for børn i efteråret hentes på det lokale bibliotek.

Bibliotekets arrangementer for børn er gratis, men man skal huske at hente en billet.

Og arrangementerne spænder fra Baby Tju-Hej for de 0-3-årige til kunstværksteder for de op til 10-årige og forfatterbesøg af den kendte forfatter Nicole Boyle Rødtnes, som skriver både fantasy, dystopier og realistiske romaner for en bred aldersgruppe. Hun vil fortælle de 7-16-årige, hvordan det er at leve af at skrive, og hvordan hun får sine idéer.

Børnene kan også lære at strikke. De kan se teater. Sætte lys på Lego. Og opleve en fortællekoncert med forfatteren Josefine Ottesen, der ledsager af fire professionelle musikere fortæller historien om kongen fra det smukke land, som sammen med Ea fra Fuglelandet skal løse gåden, om hvorfor deres to lande blev skilt ad.

Det righoldige program kan også findes på hjemmesiden.