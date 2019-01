Bevarelse af landsbykøbmand er langt fra målet

- Man er også velkommen til at give et mindre pengebeløb som gave, hvis man synes at 2500 kroner er for stort et beløb, forklarer Søren B. Elholm.

I Tandslet vil man bevare byens købmand ved at danne et selskab, der skal købe butikken, sætte den i stand, lave en større udvidelse og få skaffet en forpagter til butikken, der lejer sig ind. Alt i alt skal man bruge mellem 750.000 og en million kroner, hvis det skal blive til virkelighed.

- Der mangler stadig mange penge. Så vil man også i fremtiden have en købmand i byen, så er det nu, der skal tegnes anparter, siger Søren B. Elholm, der er formand for Landsbygruppen, som tog første skridt til en bibeholdelse af en købmand i byen.

Først betale senere

Der er også blevet uddelt flyers i postkasserne i Tandslet i juledagene, så alle har fået mulighed for at tegne en anpart eller flere. Tre virksomheder har også meldt ud, at de er interesseret i at hjælpe med at bevare købmanden i byen.

- Det er vigtigt at fortælle, at ved tilsagn af en eller flere anparter, skal man ikke af med pengene nu. Lige nu er det bare et tilsagn. Først senere, måske først i marts, når den endelige anpartstegning er en realitet, skal pengene overføres, understreger Søren B. Elholm, som sammen med Lone Philippsen, Anders Vestergård, Peter Koch, Christian Hedegaard og Erling Koch er i styregruppen vedrørende køb af købmandsbutikken.

- Vi krydser fingre for, at det vil lykkedes, siger Søren B. Elholm.

Der bor 600 mennesker i Tandslet by. Den nuværende købmand 60-årige Bitten Møller vil gerne gå på efterløn og har forgæves forsøgt at sælge.