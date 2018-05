Bevæbnet slagsbror fængslet i en uge

SØNDERBORG: En 33-årig mand fra Broager blev mandag ved et grundlovsforhør i Sønderborg fængslet i en uge.

Det sker efter, at manden i forbindelse med et skænderi i Jernbanegade, hev et oversavet jagtgevær op af sin rygsæk.

Episoden fandt sted søndag aften ved godt 20-tiden, hvor den 33-årige og hans 29-årige kammerat fra Gråsten var kommet kraftigt op at skændes med en flok på fem-seks andre personer.

Bataljen kulminerer, da den 33-årige tager sin rygsæk af, og hiver et oversavet jagtgevær frem.

Det får gruppen på fem-seks personer til at flygte fra stedet.

Kort efter kunne politiet anholde den 33-årige og hans ven i Perlegade.

Vennen viste sig dog ikke at have noget med våbnet at gøre, så han blev løsladt igen, mens den 33-årige nu må tilbringe den næste uge bag lås og slå.