Better Energi buldrer derudaf

Virksomheden Better Energi har ombygget den gamle Falckstation og gør klar til flere ansatte. Sønderborgafdelingen udvikler den grønne energi som del af et landsdækkende foretagende, der regner med at runde en milliard i omsætning i 2019.

Men det går stærkt. For da grundlæggerne af firmaet AT Solar, Nicolai Faaborg Andresen og Lars Thomsen, solgte til Better Energi i 2017 var omsætningen ca. 37 mio. kroner. Nu bidrager Better Energi Sønderborg med næsten 400 mio. kroner til koncernen med afdeling i Vejle ud over Sønderborg og hovedsædet i København.

Det er ikke længe siden, at Sønderborgafdelingen af det landsdækkende firma Better Energy rykkede ind på den gamle station, der nu står som forvandlet. Og håndværkere har netop været i gang med at udvide, så der snart er plads til otte oven i det 22, der er ansat lige nu.

Sønderborg: Her var en gang udrykning til nødlidende mennesker. Det var, da Falck rykkede ud fra Fynsgade 2 i Sønderborg. Nu er her ikke blå blink, men grønne tanker, der skal hjælpe vores nødlidende klode på ret køl.

På vej mod en milliard

- Forventningen er, at nå en milliard kroner i omsætning i 2019. Det er særlig stor vækst i syv markeder, som vi har særligt fokus på, siger salgsdirektør i Better Energy, Nicolai Faaborg Andresen med henvisning til Danmark samt Sverige, Holland, Tyskland, England, Polen og Ukraine.

- Der er et kæmpe potentiale, hvor mange står i kø for at investere. Personlig har jeg det da også sådan, at jeg kan blive angst ved tanken om klimaudviklingen. Vi står over for en af de største udfordringer i menneskehedens historie, mener Nicolai F. Andresen og tilføjer:

- Det er netop det, der giver drivkraften til at finde løsninger.

Og det er her Better Energy i Sønderborg vil gøre en forskel. Sønderborgafdelingen er teknologicentret, hvor man laver løsninger for institutioner og virksomheder, der vil investere i solenergi. Lige fra finansiering til opbygning og vedligeholdelse af de store solcelleanlæg.

Virksomheden opfører og drifter også egne anlæg, som ind i mellem sælges. Herfra sælges strøm - mest til det danske offentlige elnet.

- I Danmark er det efterhånden også blevet et vigtigt element i forhold til at profilere sin virksomhed som grøn, tilføjer Nicolai F. Andresen.