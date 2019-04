SØNDERBORG: En 18-årig mand fra Nordborg fangede natten til mandag klokken 01.00 et par politibetjentes opmærksomhed på Rådhustorvet. Manden var nemlig meget højlydt, og han skubbede flere gange til en kvinde samtidig med, at han tog fat i hendes tøj. Betjentene kom kvinden til undsætning og gav den unge mand en bøde for at overtræde ordensbekendtgørelsen.