Bestormet krudtmekka på Tech 21

Der blev lørdag rakt tonsvis af krudt over disken hos de mange fyrværkerisælgere på Tech 21-området nær Kær. Dagen før nytår er traditionelt den største salgsdag

Sønderborg: Snart er det hele gået op i røg, men i løbet af lørdag blev der slæbt kilo- ja tonsvis af fyrværkeri fra opbevaringscontainerne og ind i salgsteltene på Tech 21 ved Kær, hvor kunderne stod i kø for at få lys og farver over nytåret.

- Det er vores mest travle dag, hvor vi regner med omkring 1500 kunder. I formiddags var det typisk salg op til 500 kroner pr. kunde, men her senere på dagen er det de lidt dyrere køb. Jeg har lige solgt for omkring 5000 kroner til en mand, siger Kenni Jochumsen, der styrer fyrværkerisalget hos Thansen.

Der kommer nye forsyninger til sidste salgsdag - søndag, hvor der er åbent fra kl. 9.00 til 15.00, hvis man lige skal nå at have opdateret krudtlageret. Der er i år omkring 18 godkendte udbydere af fyrværkeri i kommunen.

- Mange er efterhånden også blevet gode til at huske sikkerhedsbriller, og hvis de ikke selv lægger dem på disken, så spørger vi, om de ikke skal have et par med. De koster jo kun ti kroner. I år har vi også høreværn, hvis nogle ikke bryder sig om de høje lyde, tilføjer Kenni Jochumsen.