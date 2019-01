Besparelser på toiletrengøring og skraldespandstømning sløjfet

Nedskæringer på skraldespandstømninger og rengøring af offentlige toiletter forkastet, da der er for lidt at spare i forhold til, hvor uhumsk det hele kan gå hen og blive.

SØNDERBORG: I sommer klagede Peter Scherbarth, Tumbøl, ovre uhumske toiletter i Ballebro, hvor det offentlige toilet kunne få en til at holde sig længe frem for at benytte det møgbeskidte wc.

Formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten, lovede at tage det med i sine betragtninger over, hvordan man gør det forjættede sommerland attraktivt for de mange turister, der gerne vil ud at bade og nyde solen i eksempelvis Ballebro.

Af samme grund vendte hun tommelfingeren nedad, da hun i december skulle tage stilling til et omfattende sparekatalog i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Effektiviseringsforslagene indebar færre skraldespandstømninger især i weekenderne samt kortere åbningstid og slet ingen rengøring i weekender af offentlige toiletter. De hygiejne-mæssige forringelser ville give en samlet besparelse på 2,36 millioner kroner over en fireårig periode. Kortere åbningstider af offentlige toiletter ville alene give en besparelse på 250.000 kroner om året.

- Hvis vi gerne vil have flere folk til at komme og nyde sommerlandet, så nytter det altså ikke at spare sådan et sted. Jeg går naturligvis ind for at spare, hvor spares kan, men netop her hænger det ikke sammen med at være turismekommune, at toiletterne ikke er rengjorte og skraldespandene ikke tømte. Det går altså ikke. Så må vi tage tærskene bagefter, siger Aase Nyegaard, der gennem tiderne har taget sine øretæver for skatteforhøjelse og det offentlige udgiftsniveau.

Lige netop i dette tilfælde ønsker hun ikke at svinge sparekniven. Hun gav i sommer Peter Scherbarth uforbeholdent ret i, det er en ubehagelig oplevelse at gå på et uhumsk tilsvinet toilet.