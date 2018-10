Beskyttet beskæftigelse flytter ind på almindelige arbejdspladser

Sønderborg: Medarbejdere fra værkstederne i SAABU Sønderborg har skullet søge de 12 nye stillinger i Bilka. Og der har været rift om dem. De 12, der kom igennem nåleøjet, har glædet sig rigtig meget. Det var da også 12 topmotiverede medarbejdere, der mandag 1. oktober mødte ind til deres første arbejdsdag.

Deres opgaver er blandt meget andet at pakke tøj ud og hænge det på bøjler, lægge sko og tøj på plads, håndtere og sortere returflasker, flytte varer i bageriet og rydde borde af i Bistroen.

- Vi er klar over, at det er noget af en rejse for vores nye medarbejdere. De skal vænne sig til nye omgivelser, nye opgaver, nye kolleger, mange mennesker og kundekontakt. I den proces er vigtigt, at vi hjælper dem godt på vej, hvilket vi arbejdet meget med vores andre ca. 300 medarbejdere. De ved alle godt, at vi har fået nye kolleger, som skal have lidt ekstra hjælp med at finde vej og med at løse opgaverne. At det måske ikke altid er nok med en forklaring, men somme tider skal være et "kom med mig, så viser jeg dig det, fortæller Bilkas varehuschef i Sønderborg, Kristian Henriksen.

Han forklarer, at Bilka i Esbjerg igennem en årrække har haft en gruppe medarbejdere med udviklingshæmning, og at det har været godt at kunne trække på erfaringerne derfra.

- Vi er i en proces, hvor vi gerne vil have så mange af vores borgere i ordinære jobs. Det gælder alle grupper, også udviklingshæmmede. En forudsætning er, at det private erhvervsliv spiller med, og det er godt at se, at en stor virksomhed som Bilka åbner dørene og giver plads til en gruppe, som på den måde får styrket deres identitet og livskvalitet. Jeg håber, det gode eksempel vil smitte, siger formand for Social- og Seniorudvalget i Sønderborg Kommune, Preben Storm.

Sektionschef i Bilka, Samiriny Manokaran, har ansvaret for den nye gruppe på 12 medarbejder - sammen med to pædagoger fra SAABU Sønderborg. Sammen med klart definerede opgaver giver det ro og tryghed.

Samiriny Manokaran har allerede opdaget, at det er en meget engageret gruppe medarbejdere, hun har fået:

- De møder op med smil på og fyldt med energi. De er godt nok friske lige fra morgenstunden. Og i går måtte jeg ha' fat i én, der slet ikke syntes, hun havde tid til middagspause. Det har også været en stor oplevelse at uddele arbejdstøj, navne- og firmaskilte til dem. De er vildt stolte, fortæller hun.