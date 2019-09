Beskidt og rodet værtshus straffet af Fødevarestyrelsen

Sønderborg: Old Danish Pub i Lille Rådhusgade er blevet straffet af Fødevarestyrelsen for dårlig rengøring en række steder.

Været problemer før

Ved besøget i juni var isterningemaskinen også beskidt med brune belægninger, ligesom rengøringen var mangelfuld i køleskabe, komfuret var beskidt, og der var generelt beskidt en række steder. Dengang vurderede Fødevarestyrelsen, at manglende oprydning vanskeliggjorde rengøringen.

Derfor blev Old Danish Pub vejledt om oprydning af lokaler samt fik en indskærpelse - en slags løftet pegefinger. Værthuset blev desuden oplyst om, at kontrollanten ville komme tilbage kort tid efter for at tjekke, om forholdene var bragt i orden, men det var altså ikke sket.

- Nu har vi fået styr på det, lover restauratør Dennis Holst Rasmussen.

Ved forrige kontrolbesøg var der også problemer med, at pubbens baggård var fyldt med returemballage samt henkastet affald, hvilket kunne tiltrække skadedyr. Noget som virksomheden også havde problemer med ved en kontrol i efteråret 2018.

Den rodede baggråd havde Old Danish Pub dog fået styr på inden det seneste besøg.