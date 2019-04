Fynshav Grill har indkasseret sur smiley og bøde for dårlig rengøring. Indehaver har holdt lukket for at gøre hovedrent.

Det var på såkaldte sekundære overflader, at kontrollanten fandt grillbaren dårligt rengjort. Altså ikke steder, hvor der blev lavet mad.

- Det er da træls, men der er ikke noget at sige til det. De gør bare deres arbejde. Man synes vel altid, de er lige skrappe nok, siger Ove Petersen, der har været indehaver af Fynshav Grill de seneste tre år.

Fynshav: Grillbaren i Fynshav er blevet straffet for dårlig rengøring en række steder af Fødevarestyrelsen. Kontrolbesøget skete på baggrund en anonym forbrugerhenvendelse.

Har gjort hovedrent

Besøget den 4. april har udløst en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner, som grillbaren har accepteret. Besøget fik Ove Petersen til at holde lukket en hel dag for at gøre hovedret.

- Nu har hele "lortet" fået en omgang med højtryksrenser. Nu er der klinisk rent. Det skulle vi måske have gjort dagen før besøget, siger grillbarindehaveren, som nu håber, at det er slut med sure smiley'er.

Fødevarestyrelsen kontrollerede også en række andre punkter i grillbaren herunder håndtering af fødevarer, offentliggørelse af kontrolrapport samt mærkning og information. Her var alt, som det skulle være.